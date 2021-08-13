"Biyonik Robot El" projesi TEKNOFEST finalinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Biyonik Robot El" projesi TEKNOFEST finalinde

'Biyonik Robot El' projesi TEKNOFEST finalinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması finalistleri belli oldu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması finalistleri belli oldu. Parzival Robotics adlı takım, "Biyonik Robot El" projesiyle finale kaldı. Proje ekibinin mentörlüğünü üstlenen Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Süzen, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

"3 FARKLI ŞEKİLDE KONTROL MÜMKÜN OLACAK"

"Bu proje, günümüzde olan robot ellerden farklı kontrol şekilleri bulunan bir robot el projesidir" diye sözlerine başlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Süzen, "İlk olarak Flex Sensör, Kas sinyalleri (EMG) ve son olarak Beyin dalgalar (EEG) ile olmak üzere 3 kontrol şeklimiz mevcuttur. Bu Projeyi kullanabileceğimiz en önemli alan herhangi bir uzvunu kaybeden kişiler olacaktır. İlk olarak kolunu kaybeden kişi için en iyi kontrol hangisi olduğu belirlenip son düzenlemeleri yapılarak o kontrol tipi kullanılabilir. Biraz daha geliştirmelerde bulunularak fiziksel gücün fazla olduğu yerlerde mesela ayaklarda, bacaklarda, sırtta kullanılabilecektir. Böylece işlemler daha sağlıklı, güvenilir ve yüksek performansta gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"DÜŞÜNEREK KONTROL EDEBİLDİĞİMİZ PROJELER NEREDEYSE YOK"

Projeyle iki amaçları olduğuna vurgu yapan Süzen, "Bunlardan biri herhangi bir uzvunu bir kazadan veya doğuştan kaybeden kişilerin daha iyi yaşam sürmesi. Bir diğer amacımız ise günümüzde pek fazla kullanılmayan kontrol şekillerini öne çekmek. Şu an sadece düşünerek kontrol edebildiğimiz projeler çok az neredeyse yok. Kas kontrolü çok nadir kullanılan kontrol yöntemi. Biz bu kontrol şekillerinin daha fazla kullanılmasını amaçladığımız için bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Biyonik Robot El" projesi TEKNOFEST finalinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:32:43. #1.16#

title