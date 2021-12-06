BİYONİK PROTEZ KOLLARINA KAVUŞAN SAMET, 20 AY SONRA ANNE VE BABASININ ELİNİ ÖPTÜ

AYDIN (DHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, 2 kolunu da kaybeden ve valilik izniyle başlatılan kampanyayla toplanan 2 milyon 60 bin liraya alınan biyonik protez kollarına kavuşan Samet Aktepe (18), İncirliova Belediyesi'ni ziyaret etti. Aktepe, kampanya sürecinde kendisini destekleyen Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya protez kollarıyla kolonya döküp, çiçek verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Samet Aktepe, kaza sonucu 2 kolunu kaybetti. Yapılan kampanya dahilinde toplanan parayla da biyonik protez kollarına kavuştu. Bu nedenle bugün çok sevinçliyiz. Bir müjdeli haber daha vermek istiyorum. Samet bugün itibarıyla İncirliova Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde işe başlıyor. Kendisine şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Samet Aktepe de destekleri için Belediye Başkanı Kaya'ya teşekkür etti.