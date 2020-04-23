Biyonik kulaklı çocuklar 23 Nisan'ı anlattı Biyonik kulaklı çocuklar tarafından hazırlanan video - Biyonik kulaklı 100 çocuk, 100 kelime ile 365 saniyede 23 Nisan'ı anlattıKastamonu'da biyonik kulak kullanan işitme engelli 100 çocuk, 100 kelime ile 365 saniyede Atatürk sevgisi, Cumhuriyet ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Biyonik kulaklı çocuklar tarafından hazırlanan video - Biyonik kulaklı 100 çocuk, 100 kelime ile 365 saniyede 23 Nisan'ı anlattı

Kastamonu'da biyonik kulak kullanan işitme engelli 100 çocuk, 100 kelime ile 365 saniyede Atatürk sevgisi, Cumhuriyet ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlattı.

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği üyesi çocuklar tarafından "23 Nisan'ın 100. Yılında Atatürk'ün 100 Biyonik Çocuğu Klibi" hazırlandı.

Klip, sosyal medya üzerinden paylaşılarak tüm Türkiye'nin bayramı kutlandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Açıkel, AA muhabirine, büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden dernek üyesi 100 çocuğun 100 kelimeyle 100. yılı anlattığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla herkes gibi çocukların da zor günler geçirdiğini vurgulayan Açıkel, "Bu durum kesinlikle coşkumuzun ve enerjimizin düşeceği anlamına gelmez. Bu kapsamda 100 Atatürk çocuğu,100 kelime ile 365 saniyede Atatürk sevgisi, Cumhuriyet ve bayram coşkusunu anlattı. Videoda çocuklarımız birer kelime söyleyerek 23 Nisan'ı anlatıyor. Nice 100. yıllara. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 23 Nisan. Herkese iyi bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA