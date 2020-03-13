Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına karşı alınan bir tedbiri açıkladı. Bu önlem dahilinde tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, BKDS uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini, hastaların uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene olduklarını hatırlattı.

''HİÇBİR VİRÜS TEDBİRİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR''

Bulaşıcı hastalık riskine karşı bir dizi tedbir almayı öngördüklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti: "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm özel sağlık hizmeti sunucularında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek."

Selçuk, yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice aldıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir." ifadesini kullandı

Kaynak: AA