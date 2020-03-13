Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi, geçici süreyle askıya alındı
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Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Aralık, Güncel

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi, geçici süreyle askıya alındı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan 'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

13.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:19
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi, geçici süreyle askıya alındı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan 'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, BKDS'nin Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini hatırlattı. Hastaların uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki BKDS uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek" ifadelerini kullandı.BKDS uygulamasının tedbiren durdurulduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Yeni tip koronavirüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir" dedi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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