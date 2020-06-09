Biyomedikal mühendisleri online çalıştayda buluştu
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı ve 2019-2020 Bitirme Projeleri Sergisi internet üzerinden yapıldı.
09.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:51
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı ve 2019-2020 Bitirme Projeleri Sergisi internet üzerinden yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında KBÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri internet üzerinden düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.
Dijital ortamda gerçekleşen ve toplam dört oturumun yapıldığı Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı'nın ardından öğrenciler bitirme projelerinin sunumlarını gerçekleştirdi.
Dört saate yakın süren ve toplam 11 bitirme projesinin sunulduğu çalıştay, akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından son buldu.
Kaynak: AA