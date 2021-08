Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğrencilerini Bekliyor

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğrencilerini BekliyorÜniversitemiz Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü bünyesinde aktif hale getirilen Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde ilk öğrencilerini alacak. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 40 kontenjan ile ilk öğrencilerini alacak olan program hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek şu açıklamalarda bulundu: "Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesinin en önemli hedeflerinden birisi insan sağlığının kalitesini arttırmaktır. Özellikle sağlık yatırımlarının artmasıyla birlikte bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacı her gün katlanarak artmaktadır. Tıp ve biyolojik bilimler alanlarında çalışmalar yapan her kurumun ve kuruluşun biyomedikal cihaz teknolojilerinin işleyişine hakim, alanında yetkin kişilere ihtiyacı bulunmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programından mezun olan bireyler hastanelerle teknoloji arasında bir köprü kurarak, teknolojinin hastanelere aktarılmasında kolaylık sağlar. Bu nedenle bu sektörün talepleri doğrultusunda nitelikli ara eleman yetiştirilmesi adına programa talebin fazla olacağını düşünüyoruz. Bölümden mezun olanlar için iş yelpazesi oldukça geniştir. Mezunlar; devlet ve özel olmak üzere hastanelerde, dispanserlerde, tıbbi cihaz üretim fabrikalarında, tamir ve bakım servislerinde rahatlıkla çalışabilirler. Ayrıca biyomedikal laboratuvarlarında kendilerine çalışma alanı da yaratabilirler. Diledikleri takdirde kendi işletmelerini de açabilirler. Özellikle sağlık altyapısının güçlü olduğu Üniversitemizin, açılan bu programla beraber daha da güçleneceğine ve öğrencilerine güzel bir gelecek sunacağına inanıyorum. Sağlık alanına yapılan yatırımların her zaman geri dönüşünün yüksek olduğu düşüncesinden hareketle 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programını ülkemizin her bölgesinden öğrencinin tercih etmesini bekliyoruz. Bölümün Üniversitemize hayırlı olmasını diler, programı tercih edecek olan tüm öğrencilerimizi de şimdiden kutlarım. "

Kaynak: Habermetre