Biyolojik saatle sağlıklı ve fit kalmanın yeni formülü: 16 saat yeme, kalan 8 saatte 2 öğün ye!

02.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:43

Vücudumuzdaki her hücre ve organ kendi içinde 24 saatlik ritme göre hareket eder. Buna sirkadiyen ritim veya biyolojik saat denir. Hormonlar, metabolizma, bağışıklık sistemi, bağırsaklardaki faydalı bakteriler ve uyku-uyanma döngüleri bu ritim sayesinde hassas bir dengede çalışır. Sirkadiyen ritimle hücreler ve organlar belirli zamanlarda dinlenir, belirli zamanlarda çalışır. Eğer organların dinlenmesine fırsat vermezseniz vücut ritminiz bozulur ve obezite, diyabet, kalp hastalıkları, tansiyon, psikolojik bozukluklar ve kronik hastalıklar tetiklenir.

Sirkadiyen Diyet fazla kiloları, pre-diyabeti ve yeni başlamış tip 2 diyabeti yok eden biyolojik saatimize uygun bir beslenme şeklidir. Bu beslenme modelinde sağlıklı kilo verme ve yağ yakımı yanında hücre yenilenmesi, organel disfonksiyonların onarımı ve yenilenmesi, doku onarımı, yaşlanmanın gecikmesi, egzersiz performansının artması gibi süreçler de hız kazanır.

Modern tıp sirkadiyen ritim ve aralıklı açlığın sırlarını henüz keşfetmeye başladı ama ayurveda ya da Çin tıbbı gibi birçok geleneksel tamamlayıcı tedavi sisteminde temel prensip sirkadiyen ritme dayanıyor.

Bu kitabı okuyun, işe ufak değişimlerle başlayın, sonucu iki ay içinde gözlemleyin. Yedi günlük diyet örneğiyle birlikte…

Kaynak: Bültenler