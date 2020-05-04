Biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcek ithalatı serbest!

Kimyasal ilaç kullanmaksızın tarımsal üretim yapmaya imkan veren biyolojik mücadele amaçlı faydalı böceklerin ithalatına getirilen yasak kaldırıldı.

Kimyasal ilaç kullanmaksızın tarımsal üretim yapmaya imkan veren biyolojik mücadele amaçlı faydalı böceklerin ithalatına getirilen yasak kaldırıldı. Mantar üreticileri ve seracılar başta olmak üzere üreticiler rahat nefes aldı.