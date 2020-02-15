Biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara zarar verenlere uygulanacak para cezaları düzenlendi

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen koruma, kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezalarında düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, sulak alanlar için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit, tehlike altında olanlara veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına aykırı davrananlara 73 bin 747 lira idari para cezası verilecek.

Sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara 368 bin 789 lira ceza kesilecek.

Bitki koruma ürünleri

Bakanlığın "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aranacak şartlarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu ürünlerin satışı için bağımsız olarak kurulmuş bir yere sahip olan kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler hariç olmak üzere, satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdalar bulundurulamayacak ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılamayacak.

Bayi veya toptancı izin belgesi almak için kooperatifler de başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalarla, bayi ve toptancılar, gerçekleştirdikleri tüm işlemleri Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'ne anlık olarak bildirecek. Yönetmelik kapsamında yapılacak kontrollerde orman ve orman endüstri mühendisleri de görevlendirilebilecek.

Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerini iş yerlerinde bulunduran ve satışını yapan bayi ve toptancılara idari para cezası verilecek ve belgeleri iptal edilecek.

Düzenleme öncesinde bitki koruma ürünlerine ilişkin alınan izin belgelerinin geçerliliği devam edecek ancak bu kapsamda il müdürlüklerine 1 Haziran'a kadar başvuru yapılacak, aksi durumda söz konusu belgeler iptal edilecek. Ayrıca yönetmelikle satış yerleri için belirlenen "fiziksel şartlar" 31 Aralık'a kadar sağlanacak.

Kaynak: AA