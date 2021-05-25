Biyokütle enerji tesisindeki yangının hasarı 6 milyon lira

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralindeki depolama sahasında geçen hafta çıkan yangında 40 bin ton ve 6 milyon lira değerinde ham maddenin kül olduğu belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralindeki depolama sahasında geçen hafta çıkan yangında 40 bin ton ve 6 milyon lira değerinde ham maddenin kül olduğu belirtildi.

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait biyokütle enerji santralinde, 18 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, enerji üretiminde kullanılacak ağaç kökü, mısır ve saman balyalarının depolandığı açık alandan yükselmeye başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen, 170 dönümlük alanı etkileyen, çevresindeki çiftlik evleri ve bahçeleri de tehdit eden yangın, 2 gün sonra kontrol altına alındı. Toplam 15 kişi ve 8 çiftliğin etkilendiği yangında, 58 büyükbaş ve 460 küçükbaş tahliye edilerek kurtarıldı.

İÇTEN İÇE YANMAYA DEVAM EDİYOR

Kontrol altına alınmasına rağmen tesisteki ham maddelerin bulunduğu bölgede yangın ise içten içe devam ediyor. Tesis bölgesinde duman yoğunluğu görülürken, hafif esen rüzgarın şiddetlenip, yangını yeniden alevlendirmesinden endişe ediliyor. Yangında çiftlik ve besihaneleri hasar görenler ise onarım için yangının sönmesini bekliyor. Tesise ait ekiplerin yanı sıra Çay Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da yangının diğer stok sahalardaki ham maddelere sıçraması ihtimaline karşılık hazırda bekletiliyor. Ana tesisle ham madde stok sahalarının arasındaki mesafe de iş makineleriyle açılarak önlem alındı. Son yangında 40 bin ton civarında ve 6 milyon lira değerinde ham maddenin kül olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Nal