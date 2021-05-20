Biyokütle enerji tesisindeki yangın kontrol altına alındı
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Biyokütle enerji tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Biyokütle enerji tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde enerji santralinde çıkan ve tesis bahçesindeki 2 farklı depolama sahasındaki 170 dönümlük alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde enerji santralinde çıkan ve tesis bahçesindeki 2 farklı depolama sahasındaki 170 dönümlük alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde faaliyet gösteren özel firmaya ait biyokütle enerji tesisinde, önceki gün saat 16.00 sıralarında, enerji üretiminde kullanılacak ağaç kökü, mısır ve saman balyalarının depolandığı açık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. 170 dönümlük bir alanı etkileyen, çevresindeki çiftlik evleri ve bahçeleri de tehdit eden yangına 200 personel, 35 itfaiye aracı, 11 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edildi. Tesisteki 1 ve 2 nolu depolama sahalarındaki yangın 2 gün sonra kontrol altına alındı.

Toplamda 15 kişi ve 8 çiftliğin etkilendiği yangında 58 büyükbaş ve 460 küçükbaş hayvan ise tahliye edilerek kurtarıldı.

Sabotaj ihtimaline karşılık soruşturmanın sürdüğü yangınla ilgili tesiste bugün de soğutma çalışmaları sürdürüldü. Yer yer küçük çapta yangın ve dumanın yükseldiği tesisteki yangının bir süre daha devam edeceği belirtildi. Yangının maddi zararına ilişkin ise çalışmalar sürüyor.


Biyokütle enerji tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Biyokütle enerji tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
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