Biyokütle enerji santralinin deposunda yangın (2)
YANGIN KONTROL ALTINDAAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, özel şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
12.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:36
YANGIN KONTROL ALTINDA
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, özel şirkete ait biyokütle enerji santralinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, depodaki hammaddelerin yanı sıra kıyım makinelerinin de kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Kaynak: DHA