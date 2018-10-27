Biyoistatistik Kongresi Başladı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu,"Türkiye genelinde biyoistatistik anabilim dalı akademik kadrolarındaeksiklikler bulunuyor. Genç biyoistatistikçilerin yetiştirilmesi gerekir" dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği iş birliği ile Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "20'inci Ulusal ve 3'üncü Uluslararası Biyoistatistik Kongresi"nin açılışında konuşan Prof. Dr. Sümbüloğlu, böylesi önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi olarak Biyoistatistik Doktora Programı için onay beklediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Sümbüloğlu, "Gelecek onay ile birlikte özellikle bölgemizdeki üniversitelerin biyoistatistik akademik kadro eksikliklerini giderebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sümbüloğlu, biyoistatistik bilimiyle ilgilenen birbirinden değerli isimlerin katıldığı kongrede 50'yi aşkın sözlü sunum, 40'ı aşkın poster sunum yapılacağını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. M. Metin Bayram

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ise konuşmasında, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetinin ve üniversite yönetiminin bilimsel etkinlikleri desteklediklerini belirterek, "SANKO Üniversitesi Onur Konuğu (SANKONUK) programımız bunun en güzel örneklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından alanında uzman Türk bilim insanlarını getirerek SANKO Üniversitesi'nde akademisyenlerle, öğrencilerle paylaşımlarda bulunmalarını sağladıklarını anlatan Prof. Dr. Bayram, "Bunların yanında halkımızı da bilgilendirmek için halka açık konferanslar veriyoruz. Ayrıca Türk bilim insanları ile ortak projeler üretme aşamasındayız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Salih Murat Akkın

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, fakültenin kuruluş çalışmaları sırasında, YÖK'ün eğitime başlama kriterleri arasında bulunmamasına karşın, temel tıp bilimlerinde biyoistatistik ve tıp eğitimi iki anabilim dallarının işlevsel olarak bulunması gerektiğine inandıklarına vurgu yaptı. "Henüz ilk akademik yılımızın bitiminde Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu gibi alanında çok deneyimli bir hocamızı kadromuza aldık" diyen Prof. Dr. Akkın, "İki yıl sonra da ikinci bir öğretim üyesi olarak Dr. Pınar Günel Karadeniz hocamız kadromuza katıldı. Biyoistatistiğin öneminin sadece eğitim ile sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyorduk. Bugün Biyoistatistik Anabilim Dalımız bir yandan öğrencilerimizin bilimsel araştırma projelerindeki yapılandırılmış uygulamalı eğitimlerine ciddi katkı yapıyor diğer yandan öğretim elemanı ve araştırmacılarımızın multidisipliner projelerinin hayat geçirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu çalışkan ekibimiz başarılı çalışmalarının yanında bugün de çok önemli bir etkinliğe imza attı ve bu kongreyi düzenledi. Başta Kongre Başkanımız Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli katılımcılara hem bilimsel, hem sosyal açıdan başarılı ve verimli bir kongre geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu

Biyoistatistik Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu da konuşmasında biyoistatistiğin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimi ile ilgili bilgiler paylaştı. Ülkemizde ilk biyoistatistik bölümünün Hacettepe Üniversitesi'nde açıldığının altını çizen Prof. Dr. Sümbüloğlu, "Multidisipliner bir bilim dalı olmasına rağmen Tıbbi Biyoloji Bilim Dalı'na bağlı bir bilim dalı olarak kuruldu. 11 yıl sonra 1993 yılında kişisel çabalarımla Anabilim Dalı olmasını sağladım. Tek başıma çıktığım bu yolda, şu anda büyük bir aileyiz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Erdem Karabulut

Biyoistatistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdem Karabulut, biyoistatistik kongresinin her yıl bilimsel açıdan zenginleşmesinden duydukları memnuniyeti, "Dernek olarak bizler yeni yönetimle birlikte çok daha başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Mevcut komisyonlarımızın sayısını artırmak için çalışmalar gerçekleştirdik" diyerek açıkladı.

Konferansa Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongre, 27 - 28 Ekim 2018 tarihlerinde Gaziantep Şirehan Otel'de devam edecek. - GAZİANTEP