Biyogazla seralar ısınacak

21.10.2019 18:06

Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteği almaya hak kazanan 'Ülkeme Enerji Katıyorum' adlı projenin açılışı yapıldı.



Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü Süleyman Asma Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 'Ülkeme Enerji Katıyorum' adlı projenin açılışı gerçekleştirildi. Karabahçe Mahallesi Derneği adına Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla hibe desteği almaya hak kazanan 'Ülkeme Enerji Katıyorum' projesi çerçevesinde hayvansal atıkların biyogaz enerjiye çevrileceğinin bilgisi paylaşılırken, elde edilen enerjinin ısıya dönüştürülerek kış aylarında ilçedeki seralarda kullanılacağı aktarıldı.



Konuyla ilgili proje açılış toplantısında konuşma yapan Çarşamba Tarım İlçe Müdürü Osman Akman, biyogaz enerjinin Çarşamba ilçesinde hayata geçirilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayarak, elde edilecek biyogaz enerji ile kış aylarında seraların ısıtılarak, üretimin devamlılığının sağlanacağını ifade etti.



Akman, "Karabahçe Mahallesi Derneğimiz, Çarşamba Ziraat Odamız ve Çarşamba Tarım İlçe Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz 'Ülkeme Enerji Katıyorum' adlı projemiz İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Umarım bu proje iyi bir örnek olur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilerleyen süreçte proje üzerinde desteklerini bekliyoruz. Destek verilmesi halinde proje üzerinde ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Üreticilerimize, ilçemize, vatanımıza ve milletimize faydalı bir proje olacağının inancını taşıyorum" dedi.



Akman'ın konuşmasının ardından biyogaz enerji ve seracılık hakkında katılımcılara ziraat mühendislerince bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerde sera üretiminde ve biyogaz enerjinin üretimi aşamasında taşınması gereken kurallar ve uygulanması gereken tedbirler üreticilere sunu şeklinde anlatıldı.



Program sunumların ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA