BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Boztepe ilçesi Harmanaltı köyü yakınlarındaki biyogaz tesisi inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, biyogaz inşaatında beton dökümü esnasında göçük oluştu. Çöken demir kalıpları ve iskeleler arasında kalan işçiler İ.S. (49), S.A. (52) ve H.A. (25) yaralandı. Tesisteki diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 işçi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI
BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI
BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI
BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Zeki Müren Şevval Sam Kartal Tibet İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:04:08. #1.16#

title