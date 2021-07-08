BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Boztepe ilçesi Harmanaltı Köyü yakınlarındaki biyogaz inşaatında meydana geldi. Biyogaz inşaatında beton dökümü esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Çöken demir kalıpları ve iskeleler arasında kalan işçi İ.S. (49), S.A. (52) ve H.A. (25) yaralandı. Tesiste çalışan işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 işçi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir