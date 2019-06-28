Biyogaz santralleri çalıştayı

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM Enerjik) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, enerji arz güvenliği açısından organik atıkların önemli olduğunu belirterek, "Organik atıklar sıfır atık kapsamında değerlendirebileceğimiz ürünler. Ülkemizin gelişimi için bu atıkları bertaraf etmemiz gerekiyor." dedi.

Çelik, "Biyogaz Santrallerinden Çıkan Sıvı Fermente Ürünlerine Yönelik Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda enerji arz güvenliğiyle ilgili önemli konulardan birinin de atıkların bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki biyogaz tesisleri çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla kamu, üniversite ve sanayiyi bir araya getirdiklerini anlatan Çelik, bu kapsamda düzenledikleri çalıştayın sonunda çıkacak netice ve çözüm önerilerinin raporlaştırılarak paylaşılacağını ifade etti.

Çelik, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Kalkınma stratejileri kapsamında, enerji ithalatının yüksek olduğu ülkemizde, enerji üretimi için organik atıkların değerlendirilmesini önemsiyoruz. Enerjide arz güvenliğiyle ilgili önemli konulardan biri de atıkların bertaraf edilmesi. Organik atıklar sıfır atık kapsamında değerlendirebileceğimiz ürünler. Ülkemizin gelişimi için bu atıkları bertaraf etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kırsal kesimde istihdamı artırır"

Polres Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ozan Öztürker de biyogaz tesislerinin Türkiye'nin çevre, tarım ve hayvancılık politikaları için önemine değindi.

Biyogaz tesislerinin atıkları temiz enerjiye dönüştürerek bertaraf etmesi sebebiyle çevre politikaları için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

İnsanlığın doğaya ciddi zararlar verdiğini ifade eden Öztürker, "Biyogaz tesisleri bu zararları ciddi anlamda azaltacak tesisler. Tesislerde karbondioksit ve hidrojen döngüsü var. Biyogaz tesislerine her türlü atığı alabiliyoruz. Biyogaz atıklar, kimyasal atıklar, endüstriyel atıklar ve evsel atıklar, bunlar normalde atık halinde doğaya bırakıldıklarında karbondioksitten daha zararlı bir gaz olan metan gazı salıyorlar ama biz bunları enerji ve ısıya dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Öztürker, biyogaz tesislerinin kırsal alanlarda kurulduğunun altını çizerek, "Bu tesisler diğer yenilenebilir enerji tesislerinin aksine çok emek ister. Bir tesiste yaklaşık olarak 15-20 kişi çalışır. Bu da kırsal kesimde istihdamı artırır. Buna gübre ve kompoz desteği de eklerseniz çalışan sayısı 30-35'e çıkar. Bu ülkemizdeki istihdam için çok önemli bir sayıdır." dedi.

Kaynak: AA