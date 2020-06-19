Biyoenerji Uzmanı Belgin Dal, bel ve boyun fıtığında kullanılacak taşları anlattı
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Biyoenerji Uzmanı Belgin Dal, bel ve boyun fıtığında kullanılacak taşları anlattı

Şifalı Taşlar kitabının yazarı Biyoenerji Uzmanı Belgin Dal, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları yaşayan bireylerin dikkat etmesi gerekenleri ve kullanılabilecek taşları anlattı.

Biyoenerji Uzmanı Belgin Dal, bel ve boyun fıtığında kullanılacak taşları anlattı
19.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:32

Bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı günlük yaşamımızın kalitesini düşüren, ağrılar çekerek oturup kalkarken de dahil olmak üzere bir tutam ağırlık dahi tutamaz hale getirir.

BEL VE BOYUN FITIĞI İÇİN TAŞLARDAN DESTEK ALINABİLİR

Bel boyun fıtığı sinir sıkışmasıdır. Hayatımızda 4 defa bel fıtığından ameliyat olan ve hala beli ağrıyan kişiler vardır. Bel fıtığında bor ve bakır mineralleri, selenyum ve bazı mineraller çok önemlidir. Bel, boyun fıtığı ve romatizması olan kişiler ayrıca çocukluktan itibaren sırtına çok yük alırlar. Anneye bir şey olmasın, babaya bir şey olmasın da kişinin kendisine ne olursa olsun. Hepimiz yaşamımızda hep vericiyizdir. Her bir kişi iyi olsun isteriz. Kendisine ne olursa olsun... Aslında iyileşme sistemi bütünseldir.Bilinçaltına reset atılır iken mineraller kullanılmalı. Taşlardan destek alınmalı. Bel, boyun fıtığı ve romatizması olan kişiler bir dizi malahit taşı kullanamaz. Ağrıları artar. Labradorit, aventurin taşlarını kullanabilirler.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1-Mineraller

2-Bilinçaltı sebepleri.

3-Geçmiş atalardan gelen ahlar

4-Beden enerjisinin 7 katman enerjisi

5-Beden içerisin de ki çakra (letaif) noktaların blokajı çok önemlidir.

Önce doktorunuza başvuruyorsunuz. Nasıl öksürük olduğumuz da bitki kullanıyor isek taşları da destekleyici olarak ele alırız.

Güncel Manşet

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