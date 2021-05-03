Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor -Tesiste çıkan yangından duman ve alevler kilometrelerce öteden görüldü -Evlerini korumak için çatılara çıktılar Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ederken, santralin cüruf diye...

Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor

-Tesiste çıkan yangından duman ve alevler kilometrelerce öteden görüldü

-Evlerini korumak için çatılara çıktılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ederken, santralin cüruf diye adlandırılan açık deposunda çıkan yangını söndürmek için onlarca itfaiye ekibi müdahale de bulunuyor.

Yangın, Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyoenerji elektrik santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına ilk başta tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarında etkisi ile yangın bir anda büyüdü. Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Vatandaşlar çatılara çıktı

Öte yandan, yangının meydana geldiği tesisin hemen yanı başında evleri bulunan vatandaşlar ise çatılara çıkarak alevlerin ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla su tuttular. Vatandaşların yoğun dumana rağmen çatılardan inmemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor
Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor
Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor
Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Evlerinin yandığını camdan dışarı baktıkları sırada kendilerini uyaran komşuları sayesinde fark ettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hakan Altun Feyza Aktan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Ali Tandoğan Ünal Karaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 21:07:40. #1.16#

title