Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, 2020 yılının ilk çeyreğinde uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert ve beklenmedik düşüş karşısında ekonomiye katkı sağlayarak üretime istikrarla devam edeceklerini vurguladı.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, 2020 yılının ilk çeyreğinde uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert ve beklenmedik düşüş karşısında ekonomiye katkı sağlayarak üretime istikrarla devam edeceklerini vurguladı.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, petrol fiyatlarının 17 yılın en düşük seviyesini çok kısa sürede sert bir düşüş ile gördüğü bir dönemde Covid-19 virüsünün talep daralmasına neden olduğunu söyledi. Borovalı, "Virüsün küresel petrol talebi ve fiyatları üzerinde yaşattığı aşağı yönlü baskı, sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte tüm yenilenebilir enerji sektörlerini rekabet açısından zorlanacağı bir alana taşıdı. Enerji sektöründe katma değeri artıran yerli üretim modellerinin önemi bugünlerde bir kez daha gündeme geldi. Tamamen yerli kaynakların ekonomiye kazandırıldığı biyodizel üretim süreciyle ülkemizde 700 milyon TL'lik ekonomik değer ile ithal ikamesi sağlanmaktadır. Zorunlu harmanlamanın üçüncü yılında atık ekonomisi, tarımsal kalkınma ve istihdam kapasitesi alanlarında sağladığımız katkıyı sürdürme ve ileriye taşıma konusunda kararlıyız" diye konuştu.

"Bugün ticari kazanç sağlama günü değil"

Bu dönemi tüm paydaşların yararına olacak şekilde yönetme hedeflerini vurgulayan Borovalı şunları söyledi: "Bugün ticari kazanç sağlama günü değil. Sektör olarak ekonomiye sağladığımız faydalar zincirinin tüm halkalarını korumak istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile biyodizel sektörünün sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla ilk günden bu yana büyük bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan ülkemizde atık bitkisel yağların geri dönüşümünün sağlanması alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli yağlı tohum tarımının geliştirilmesinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak önemli projeler yürütüyoruz. Tüm bu alanlarda iş birliklerimizi kesintisiz sürdürerek gerek ülke ekonomisi gerekse sektörümüz için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."

Yenilenebilir enerji yatırımlarına vurgu

Toplumsal, çevresel ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini vurgulayan Borovalı, ulaşım sektöründe yenilenebilir enerjinin payının artırılması için biyoyakıtların vazgeçilmez bir çözüm olduğuna değindi ve sektörün tüm paydaşları ile birlikte bu zorlu zamanların üstesinden geleceklerine inandıklarını söyledi. Borovalı, dünyadaki uygulamalara benzer olarak ülkemizde havacılık sektöründe de yerli kaynaklardan üretilecek biyoyakıtlar üzerine çalışılmaya başlandığını, bu süreçlerde biyodizel sektörünün tecrübeleri, devamlılığı ve kazanımlarının büyük değer taşıdığını sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA