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Türkiye, Selçuk, Ekonomi

Biyodizel sanayicilerinden "üretim" mesajı

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, petrol fiyatlarındaki sert düşüş karşısında sektör olarak ekonomiye katkı sağlamaya ve istikrarla üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

22.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:22
Biyodizel sanayicilerinden

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, petrol fiyatlarındaki sert düşüş karşısında sektör olarak ekonomiye katkı sağlamaya ve istikrarla üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Selçuk Borovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının son 17 yılın en düşük seviyesine geldiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle oluşan talep daralmasıyla küresel petrol talebinin ve fiyatlarının düştüğünü hatırlatan Borovalı, "Sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte tüm yenilenebilir enerji sektörlerinin rekabet açısından zorlanacağı bir alana taşındı." dedi.

Enerji sektöründe katma değeri arttıran yerli üretim modellerinin bugünlerde öneminin bir kez

daha gündeme geldiğini ifade eden Borovalı, şunları söyledi:

"Tamamen yerli kaynakların ekonomiye

kazandırıldığı biyodizel üretim süreciyle ülkemizde 700 milyon liralık ekonomik değer ile ithal

ikamesi yaratılmaktadır. Zorunlu harmanlamanın üçüncü yılında atık ekonomisi, tarımsal

kalkınma ve istihdam kapasitesi alanlarında sağladığımız katkıyı sürdürme ve ileriye taşıma

konusunda kararlıyız. Biyodizel sektörü, 2020 yılının ilk çeyreğinde uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert ve beklenmedik düşüş karşısında ekonomiye katkı sağlayarak üretime istikrarla devam edecek."

"Bugün ticari kazanç sağlama günü değil"

Bu dönemi tüm paydaşların yararına olacak şekilde yönetme

hedeflerinde olduklarına değinen Borovalı, şöyle konuştu:

"Bugün ticari kazanç sağlama günü değil. Sektör olarak ekonomiye sağladığımız faydalar

zincirinin tüm halkalarını korumak istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile biyodizel sektörünün sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla ilk günden bu yana büyük

bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan ülkemizde atık bitkisel

yağların geri dönüşümünün sağlanması alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli yağlı tohum

tarımının geliştirilmesinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak önemli projeler yürütüyoruz. Tüm bu alanlarda iş birliklerimizi kesintisiz sürdürerek gerek ülke ekonomisi

gerekse sektörümüz için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."

Toplumsal, çevresel ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji

yatırımlarının önemini vurgulayan Borovalı, ulaşım sektöründe yenilenebilir enerjinin payının

artırılması için biyoyakıtların vazgeçilmez bir çözüm olduğunu kaydetti.

Sektörün tüm paydaşları ile bu zorlu zamanların üstesinden geleceğine inandığını belirten Borovalı, kara yolu ulaşımının yanında dünyadaki uygulamalara benzer olarak Türkiye'de havacılık sektöründe de yerli kaynaklardan üretilecek biyoyakıtlar üzerine çalışılmaya başlandığını, bu süreçlerde biyodizel sektörünün tecrübeleri, devamlılığı ve kazanımlarının büyük değer taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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