Bıyık: "O Milletvekili Yomralılar'a Hesap Verecek"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın Yomra'da bir Yomralı olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na iftira attığını belirterek "Yomralılar 31 Mart'ta gerekli cevabı sandıkta verecek" dedi.

Yomra'daki taksici esnaflarıyla olan buluşmasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, Yomra'nın sokaklarının halinden dert yanan vatandaşlara 'Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Yomra'da seçimi kaybedelim diye sokakları bozuyor' dediğini hatırlattı.

Bıyık, "Ben İYİ Parti'den adayım. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li, söz konusu milletvekili AK Parti'li, Yomra mevcut belediye başkanı AK Parti'li. Sayın Milletvekilinin bu ifadeleri her şeyden önce siyasi etik ve ahlaka aykırıdır. Aynı partiye mensup oldukları Yomralı Büyükşehir Belediye Başkanına iftira atmaktadır. Biz Yomralılar hangi siyasi partilere mensup olursak olalım bir ve bütün olmalıyız. AK Parti'nin Tonyalı milletvekili Yomra'ya gelecek, Yomralı Büyükşehir Belediye Başkanına iftira atacak, Yomra Belediye Başkanı da bu iftirayı onaylayacak. Bu olacak iş değil! Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Tonyalı olsa, Yomralı bir milletvekili Tonya'ya gidip o büyükşehir belediye başkanının aleyhinde konuşsa, Tonya Belediye Başkanı kim olursa olsun buna izin vermez. Ama Tonyalı milletvekili Yomra'ya gelip aynı partiye mensup oldukları Yomralı Büyükşehir Belediye Başkanına rahatlıkla iftira atabiliyor. Sayın Milletvekili Yomra'ya hangi hizmeti getirmiş, açıklasa da öğrensek. Kendisini sadece mensubu olduğu ilçenin milletvekili olarak gören Sayın Milletvekilinin Yomra'ya hiçbir katkısı olmamıştır. Yomralılar 31 Mart'ta gerekli cevabı sandıkta verecek" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA