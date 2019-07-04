KOCAELİ (İHA) – AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim yerimiz sokakta vatandaşın yanı olacak, seçim beyannamemizdeki projeleri yapmak için çalışacağız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Nenehatun ve Osmangazi Mahalle teşkilatlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mahalle teşkilatlarına teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizler sizlerin çalışmaları sayesinde belediye başkanı seçildik. Emeklerinizi unutmayacağız. Bizler bu ailenin bir ferdiyiz. Her zaman bir araya geleceğiz. Yıllarca ilçe başkanlığı yaptım ve hep iç içe olduk. Düğüne gider gibi erkenden yola çıkıp sandığa gittik. Beraber dokuz seçim geçirdik. Bunlar unutulacak şeyler değil. Geldiğimiz yeri unutacaksak bu iş bize nasip olmasın diye hep dua ettik. Bize inanan güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Bıyık, "Bizim yerimiz sokakta vatandaşın yanı olacak. Vatandaşın içinde sahada olacağız. Seçim beyannamemizdeki projeleri yapmak için çalışacağız. Kılı kırk yarıyoruz. Planlamamızı yaptık. Halkımıza söz verdiğimiz sözleri unutmadan yerine getireceğiz. Seçim beyannamemizi çerçeve yapıp odama astırdım. Her gün görüyorum. Projeleri yerine getirmek için hep birlikte gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA