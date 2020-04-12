Bixby Eklentisi Gear S3 ve Gear Sport için Aktif Hale Geliyor Birkaç gün önce Samsung şirketinin, eski ses komut asistanı S Voice eklentisini cihazlarında artık kullanmayacağı belirtilmişti.

Birkaç gün önce Samsung şirketinin, eski ses komut asistanı S Voice eklentisini cihazlarında artık kullanmayacağı belirtilmişti. Sesli komutlara yanıt olarak işlemlerin yapılmasını kolaylaştıran S Voice, 2018 yılında sesli komut sistemi Bixby'nin piyasaya sunulmasının ardından kullanımdan yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. 1 Haziran 2020 itibariyle S Voice eklentisinin durdurulacağını belirten Samsung, Gear S3 ve Gear Sport akıllı saatlerinin Bixby eklentisiyle değiştirileceğini belirtti. 2016 yılında piyasaya sürülen iki Gear S3 model saat, S Voice eklentisiyle birlikte sunulmuştu. S Voice eklentisi sayesinde kullanıcılar hatırlatıcı kaydetmek, alarm kurmak, bazı programları yönetmek gibi işlemleri gerçekleştirebiliyordu. 2017 yılında piyasaya sürülen Gear Sport model saatlerde de S Voice eklentisi kullanılmıştı.

S Voice Yerini Bixby'e Bırakıyor

Samsung 1 Haziran 2020 itibariyle Gear ve Gear Sports modellerinde S Voice eklentisinin kullanımını durduracağını açıkladı. S Voice yerine kullanılacak olan Bixby eklentisi için henüz akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu olacağı şekilde bir çalışma gerçekleştirildiği açıklanmadı. Ancak Bixby eklentisinin Gear S3 ve Gear Sport model saatlerde yazılım güncellemesiyle aktif hale getirileceği belirtiliyor. Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active saatleri Bixby eklentisiyle birlikte satışa sunulmuştu. Bundan sonraki süreçte piyasaya sürülecek olan bütün akıllı saatlerde ise artık Bixby eklentisinin kullanılacağı söyleniyor.