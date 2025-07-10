Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bittin Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bittin Sen filmini izleyecek olanların merak ettiği Bittin Sen konusu nedir, Bittin Sen oyuncuları kimler ve Bittin Sen özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİTTİN SEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bittin Sen filmi televizyon ekranlarına geliyor. Filmde evlilik teklifi beklerken kendisini bir ayrılık konuşması içinde bulan Pelin'in macera ve komedi dolu intikam hikayesi konu ediliyor



BİTTİN SEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Pelin Akil

Anıl Altan

Caner Özyurtlu

Ayşe Melike Çerçi

BİTTİN SEN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bittin Sen filmi çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleşti. Şehrin farklı semtlerinde yapılan çekimler, hikayenin doğal akışına uyumlu mekanlarda kurgulandı.