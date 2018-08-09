Bitlisliler Kurtuluş Gününde 'Ayna' ile Coştular

Bitlisliler düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde 'Ayna' konseri ile coştular.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Gökmeydan'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte Ayna grubu konser verdi. Vatandaşlara ve çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir coşku ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

Ustaoğlu, "Bu coşku ve heyecanı bize yaşatan Ayna grubuna huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bitlis nasıl ki 100 yıl önce yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle yedi düvele karşı bir, iri ve diri olmuşsa bugün bu tarihi güzel meydanda yine aynı birlik ve dirliği birlikte yaşıyoruz. Hepinize bu akşam buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ustaoğlu, konuşmasının ardından Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz'e hediye taktim etti.

Daha sonra vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlendi, kentin farklı noktalarında ise havai fişekler patlatıldı. - BİTLİS