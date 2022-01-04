BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor.

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Tören, kış aylarında haftanın en az 2 günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti.

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title