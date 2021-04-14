Bitlisli usta ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
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Bitlisli usta ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ahşap ustası Eyüp Caner Cengiz, ağaç kökleri ve çeşitli malzemeleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ahşap ustası Eyüp Caner Cengiz, ağaç kökleri ve çeşitli malzemeleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

17 yaşından bu yana ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Cengiz, ağaç köklerinin yanı sıra, metal, taş, cam ve deri kullanarak tablo, süs eşyaları, hediyelikler, iç dekorasyon ürünleri ve tekne yaptığını söyledi.

Sanatını gelecek nesillere aktarmak istediğini belirten Cengiz, daha önce Tatvan'daki sanayi sitesinde kurs açtığını, aynı zamanda yetiştirdiği ustalarında olduğunu söyledi.

Yetiştirdiği ustaların Türkiye'nin dört bir yanında sanatını icra ettiğini belirten Cengiz, "Yaptığım titiz ve güzel çalışmalar iyi yönde referanslara neden oluyor ve bu şekilde iş talepleri geliyor. 2011'deki Van depreminde atölyem hasar görmüştü. O tarihten bu yana Tatvan'daki bu küçük atölyemde sanatımı sürdürmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Bitlisli usta ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Bitlisli usta ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Bitlisli usta ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Bitlisli usta ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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