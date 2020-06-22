Bitlisli turizmciler iptal edilen turların yeniden başlamasını istiyor Bitlisli turizmciler iptal edilen turların yeniden başlamasını istiyorBİTLİS'te, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, koronavirüs nedeniyle Van Gölü Havzası turlarının iptal edildiğini ancak ağustos sonu ya da eylül başı gibi yeniden bir hareketlenme...

Bitlisli turizmciler iptal edilen turların yeniden başlamasını istiyor

BİTLİS'te, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, koronavirüs nedeniyle Van Gölü Havzası turlarının iptal edildiğini ancak ağustos sonu ya da eylül başı gibi yeniden bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Bitlis ve Van sınırları içerisinde kalan eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalları, saklı koyları ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan Van Gölü'nde, pandemi nedeniyle bu yıl istenilen turizm hareketliliği ve yoğunluğu yaşanmıyor. Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, koronavirüs nedeniyle turların iptal edildiğini ancak ağustos sonu ya da eylül başı gibi yeniden bir hareketlenme beklediklerini söyledi. Geçmiş yıllarda haziran ayı sonuna kadar 200-300 otobüs kafile ağırladıklarını anlatan Birol, Yurt içinden veya yurt dışından pandemi nedeniyle bir çok turun iptal edilmesi sektörde çalışanları zor duruma soktu. Ancak alınan tedbirler sayesinde bir düzelmenin olduğunu görüyoruz. İnşallah bu yıl sezonu geç de olsa açacağız. Van Gölü Havzası'nın gelişmesi ve kalkınması için geçen yıllarda büyük emek sarf etmiştik. Geçen yıl bölgeye gelen turistlerle de bunun karşılığını aldık. Bu yıl için de herkesi bölgeye bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA