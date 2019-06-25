Bitlisli sporcuların başarısı

Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen "Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası"na Bitlis'ten katılan 12 sporcudan 5'i dereceye girdi.

Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 18-22 Haziran'da Erzincan'da gerçekleştirilen şampiyonaya 60 ilden 747 sporcu katıldı.

Şampiyonaya Bitlis'ten katılan 12 sporcudan biri Türkiye şampiyonu, 4'ü Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kick Boks ve Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, yaptığı açıklamada, şampiyonadan gurur verici bir tabloyla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bitlisli sporcuların güzel bir başarıya imza attığını belirten Uğur, "Sporcularımızdan Özlem Melek Korkmaz Türkiye şampiyonu, Mikail Taman, Mustafa Kurt, Mustafa Haktan Yeşildere ile Osman Bilici Türkiye 3'üncüsü oldu." dedi.

Kaynak: AA