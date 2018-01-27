Bitlisli Sporculardan Büyük Başarı

Antalya'da yapılan Kickboks Açık Türkiye Şampiyonası'na katılan Bitlisli 10 sporcu 7 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile geri döndü.

Anlatya'da 8 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan ve 81 ilden bin 340 sporcunun katılım gösterdiği Kickboks Açık Türkiye Şampiyonası'na Bitlis'ten 10 sporcu katıldı. Bitlisli sporcular müsabakalarda 7 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Bitlis'in gururu olan genç sporcular 10 madalya ile memleketlerine geri döndü.

Bu başarının büyük bir gurur olduğunu kaydeden Kick Boks ve Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur, bin 340 sporcu arasından 7 altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların bu başarıyı elde etmek için çok çaba sarf ettiğini ifade eden Uğur, "8 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında, 81 ilden bin 340 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapılan Kickboks Açık Türkiye Şampiyonası'na biz de Bitlis'ten 10 sporcu ile katıldık. Sporcularımızdan Mehmet Yalçın ile Abdulselam Kurt lowkick ve fulcontack dallarında birincilik elde etti. Bu sporcularımızın her biri 2'şer altın madalya aldı. Bununla beraber Hasan Eripek, Turgut Dağdağan ve Uğur Kural da birincilik elde edip altın madalya aldı. Aynı zamanda 3 sporcumuzdan ikisi bronz, biri de gümüş madalya aldı. Sporcularımız bu başarıyı elde edebilmek için aralıksız çalışma yürüttü ve Antalya'da 81 il arasında Bitlis'imizi en güzel şekilde temsil etti. Sporcularımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BİTLİS