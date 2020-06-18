Bitlisli sporculara masa tenisi ekipmanı desteği Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Bitlisli sporculara masa tenisi ekipmanı dağıtıldı.

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle Bitlisli sporculara masa tenisi ekipmanı dağıtıldı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonunda sporculara masa tenisi ekipmanları dağıtıldı.

Ardından Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve Beka Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, BEKA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Altınay ve Birevim Tatvan Şube yöneticileri Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Çağatay, spora verdikleri desteklerden dolayı Birevim firmasına teşekkür ederek bu tarz desteklerin artması gerektiğinin altını çizdi.

Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay da yeni projelerle ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Alpay, şöyle konuştu:

"Masa tenisi sadece kasları, eklemleri güçlendiren, kalori harcamaya yardımcı olan ve fiziksel zindelik sağlayan bir spor değildir. Zihinsel açıdan da spor yapanlara hatrı sayılır katkıları vardır. Zihin açıklığını ve konsantrasyonu artıran masa tenisi, el, göz koordinasyonunu da güçlendirir. Biz de Birevim olarak böylesi faydalı bir sporu destekliyor ve sporcularımızın yanında oluyoruz. Eğitime, bilime ve spora katkı sağlamanın bir lütuf olmadığını aksine sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla özellikle Türkiye genelinde çalışmalar yapıyor, projeler üretiyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Masa tenisi ekipmanlarımız sporcularımız için hayırlı olsun. Bitlisli gençler arasında şampiyonlar çıkacağına inanıyorum."

Daha sonra heyet, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve TSO Başkanı Davut Tezcan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA