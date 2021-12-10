Bitlisli para tekvandocu Nurcihan, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

İSTANBUL (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Para Tekvando Milli Takımı sporcusu Nurcihan Ekinci, yarın İstanbul'da başlayacak 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden milli sporcu, 8 yıl önce öğretmenin yönlendirmesi sonucu tanıştığı tekvandoda bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derece elde etti.

Ankara'da 6 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci, eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda ise 3. olan Nurcihan, 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Tekvando Milli Takım Antrenörü Sezer Köksal gözetiminde günde çift idman yapan Nurcihan, şampiyonada altın madalya kazanarak, başarılarına bir yenisini eklemeyi hedefliyor.

"2024 olimpiyatlarına katılmak istiyorum"

Milli sporcu Nurcihan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayında katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı talihsizlik sonucu altın madalya kazanamadığını ve 3. olduğunu söyledi.

Yarın başlayacak Dünya Şampiyonası nedeniyle heyecanlı olduğunu belirten Nurcihan, "Sabah kondisyon, akşam da taktik antrenmanları yapıyorum. Güzel bir sonuç elde etmeyi umuyorum. Bu şampiyona için antrenörümle büyük emek verdik. Umarım benim günüm olur. Dünya Şampiyonası'nı güzel bir dereceyle sonuçlandırmak istiyorum. Olimpiyatlara gidebilmemiz için puana ihtiyacımız var. Bu puanları almak için dereceler elde etmemiz gerekiyor." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidemediğini ancak 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini aktaran Nurcihan, bu sayede yıllardır verdiği emeklerin karşılığını almış olacağını aktardı.

Sporun hayatına güzellikler kattığını, yarıda bıraktığı üniversite eğitimine devam ettiğini dile getiren Nurcihan Ekinci, şöyle konuştu:

"Engelim bana engel değil. Belki daha önce zihin engeli olarak önüme takılıyordu ama bedenimdeki bir eksiklik bana engel değil. Bu kısmı aştım. Asıl engel zihindedir, bedende değil. Sporun birçok şeyin üstesinden geldiğini biliyorum. Aşamadığımız her şey bizim için bir engeldir. Gelin başaramadığımız her şeyi birlikte başaralım, atlatamadığımız bütün engelleri birlikte atlatalım. Bu spor veya sanatla aşılabilir. Bütün engellerimle 2024 olimpiyatı için mücadele edeceğim. Bütün tekmelerimi 2024 olimpiyatı için atacağım."

AA / Şener Toktaş - Spor Haberleri

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