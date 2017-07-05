Bitlisli Milli Atletler Slovenya Yolunda

Bitlisli milli atletler, Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak.



Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Slovenya'da yapılacak Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'na Bitlis'ten iki milli atletin katılacağını belirtti.



Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Ferhat Bozkurt'un, genç erkeklerde ise Abdulselam Bingöl'ün mücadele edeceğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:



"Bu sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. İnşallah Avrupa şampiyonu olarak ülkeye dönecekler. En büyük hedefimiz ilimizdeki gençleri yetiştirip Türk Atletizm Milli Takımı'na yerleştirmek. Ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkarmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamaktır. Dağ koşularında başarılarımız yüksek. Ekip olarak çalışıyoruz. Antrenörlerimiz sporcularla birer arkadaş gibiler. Onları çalıştırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar."



Kentteki yetenekli gençleri keşfederek Türk Atletizm Milli Takımı'na kazandırdıklarını bildiren Kara, gençleri spora adapte etmek ve elit sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Gençlerin eğitimlerini sürdürmesi için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Kara, kendilerinden yardımlarını esirgemeyen Vali İsmail Ustaoğlu'na ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'a teşekkür etti.