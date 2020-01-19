Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti

19.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:42

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, görüştüğü Çevik'e (50) silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.



Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastaneye giderek bilgi aldı.

Hastanedeki işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan Çevik'in cenazesi, Erentepe Mahallesi'ndeki Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.

Çevik'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin kıldırdığı namazın ardından Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, kanaat önderleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şüpheli Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA