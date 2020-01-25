Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

25.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:46

Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlisli kadınlar, Diyarbakır annelerini, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak amacıyla 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde yalnız bırakmadı.

Bir araya geldikleri ailelerle sohbet ederek annelerin acılarını paylaşan Bitlisli kadınlar, her zaman Diyarbakır annelerin yanında olduğunu belirtti.

Kadınlar, beraberinde götürdüğü şal, bere, atkı gibi kışlık kıyafetleri de soğuk havada evlat nöbetine devam eden annelere hediye etti.

Evlat nöbetindeki annelerinin acılarını paylaşmak ve bir nebze de olsa destek olmak için Diyarbakır'a geldiklerini belirten kadınlar, "Ayyıldızlı Türk bayrağımızı kimse indiremeyecek. Bizde bu iman ve inanç olduğu sürece hiç kimse bizi bölemeyecek. Yardımsever bir milletiz. Annelerimizin acısı acımızdır. Annelerimizin evlatlarına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA