Bitlisli kadınlar yöreye özgü kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı
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Bitlisli kadınlar yöreye özgü kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı

31.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:27
Bitlisli kadınlar yöreye özgü kız isteme geleneğini tiyatroya taşıdı

Bitlisli kadınlar, yöreye özgü kaybolmaya yüz tutan kız isteme geleneğini tiyatro oyununa uyarladı.

Bitlisli kadınlar, yöreye özgü kaybolmaya yüz tutan kız isteme geleneğini tiyatro oyununa uyarladı.

Girişimci Kadınlar Derneğince hazırlanan "Kadınlar Tiyatro ile Güçleniyor" projesi kapsamında, Bitlis'e has kız isteme geleneğinin anlatıldığı tiyatro oyunu hazırlandı.

Bitlis Kültür Merkezi sahnesinde oyunun provasını yapan 20 ev kadını, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri canlandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dernek Başkanı Gül Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük emekler sonucu salgın kurallarına dikkat ederek hazırlandıkları oyunu sahneleme aşamasına geldiklerini söyledi.

Güzel bir çalışma yaptıklarına inandığını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Bitlis'te şu anda kömür elmasa dönüşüyor. Bu projede kadınlarımızın her birinin birer sanatçı olduğunun farkına vardık. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik. Ev kadınlarının yanı sıra okuma yazma bilmeyen kadınlarla tiyatromuzu perdeliyoruz. Şu anda provamızı yaparak gösteriye hazırlanıyoruz. Ülkemiz ve tüm dünya salgından kurtulur, biz de yurdumuzun her köşesinde sahne alarak oyunumuzu perdeleriz diye ümit ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Kadınlarımız adına çok mutluyum."

Gültekin, teklifte bulundukları kadınların oyun oynamayı kabul etmesine çok sevindiğini dile getirirken, bu sayede birçok alanda başarılı olacaklarına dair inançlarının da arttığına işaret etti.

Bitlis'in gelenek ve göreneklerinin kaybolmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Gültekin, bunları yaşatmak için çaba göstereceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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