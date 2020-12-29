Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü
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Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü

29.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:53
Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışını, çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceye dönüştürdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışını, çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceye dönüştürdü.

Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olan Tatvan'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar, büyükler için çileye dönüşürken çocukların ise yüzünü güldürüyor. Kısıtlamanın olmadığı saatlerde eline kızak, bidon ve poşeti alan çocuklar, soluğu mahalle aralarında kayak pistine dönen sokaklarda alıyor. Zaman zaman büyüklerinde dahil olduğu çocukların eğlencesi ise eğlenceli görüntüler oluşturdu. Daha hızlı kaymak için tahtadan yaptıkları kızakların ayağına metal ve plastik takan çocuklar, defalarca tepeye tırmanıp daha hızlı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Karın yağmasıyla mutlu olduklarını ve arkadaşlarıyla kaydıklarını söyleyen çocuklar, hallerinden bir hayli memnun olduklarını ifade ettiler. - BİTLİS

Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü
Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü
Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü
Bitlisli çocuklar karı eğlenceye dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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