Bitlisli çiftçilere ekipman desteği
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Bitlisli çiftçilere ekipman desteği

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Yerel

Bitlisli çiftçilere ekipman desteği Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat ve gübreleme ekipmanı olmayan çiftçiler için makine ve ekipman satın aldı.

Bitlisli çiftçilere ekipman desteği

BİTLİS - Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat ve gübreleme ekipmanı olmayan çiftçiler için makine ve ekipman satın aldı.

Geçtiğimiz yıl bir proje kapsamında alınan makine ekipmanları, Ziraat Odası ve Manda Yetiştiricileri Birliğine protokolle teslim edilmişti. Katı gübreleme makinesi, fasulye toplama ve tohumlama makinelerini alan Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerine bunları protokolle devretti. İhtiyacı olan çiftçiler Ahlat Ziraat Odası ve Güroymak Manda Yetiştiricileri Birliğine başvurarak küçük bir bedelle kiralayacak, işin bitiminde de aldığı yere bırakacak.

Makineler ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, "Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılında Bitlis İli Bitkisel Üretimin Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında Ahlat ve Güroymak ilçelerimize makine ekipman parkı oluşturmak üzere bir proje hazırladık. Projemizi Doğu Anadolu Programı Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmuştuk. 354 bin TL bütçeli projemiz kabul edildi. Proje kapsamında 6 adet ekipmanımızı aldık. Bunlardan 2 tanesi hububat sellektör makinesi, 2 tanesi katı gübre dağıtma makinesi ve 2 tanesi de fasulye toplama makinesidir. Bitlis tarım ve hayvancılık kentidir. Konya ilinden sonra en fazla polikültür tarımının yapıldığı ildir. Bölgemizde hububat yetiştiriciliği çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 350 bin dekar alanda 56 bin ton civarında hububat üretilmektedir. Fasulye üretiminde Türkiye üçüncülüğümüz var. Sertifikalı tohum üretimine ise Türkiye birincisiyiz. Üretimimiz doğal olduğu için herhangi bir sentetik karışım olmamaktadır. Bu nedenle bu ekipmanları aldık. Aldığımız iş makinelerinden 4 tanesini Ahlat'ta Ziraat Odası Başkanlığına, Güroymak'ta ise sivil toplum kuruluşu olan Manda Yetiştiricileri Birliğine protokolle teslim ettik" dedi.

Bu makinelerin çiftçilere cüzi bir bedel karşılında kiralanacağını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makinelerimizin çiftçilerimize büyük faydası olacaktır. Bu iş makineleri, günde 100 işçinin 5 dekarlık alanda elle yapacağı işi 10-15 dakikada yapacaktır. Dolayısıyla kıyaslanmayacak derecede bizlere ve çiftçilere fayda sağlayacaktır. Bu yıl sertifikalı tohum da dağıtıyoruz. Biz bu yıl ilk defa Güroymak ilçesinde fasulye ve sertifikalı tohum üretimine başlayacağız. Hem iklim hem de toprak istatistikleri bakımından Güroymak ilçemiz fasulye üretimine çok uygundur. Dolayısıyla bu makinelerin Güroymak'ta olmasında fayda vardır. Çiftçilerimize modern tarımı öğretiyoruz. Makineleşmenin önemini göstermeye çalışıyoruz. Bu tür projelerimiz bu yıl da artarak devam edecektir. Makinelerin ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bitlisli çiftçilere ekipman desteği
Bitlisli çiftçilere ekipman desteği
Bitlisli çiftçilere ekipman desteği
Bitlisli çiftçilere ekipman desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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