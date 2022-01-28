Bitlisli 4 sporcu Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda dereceye girdi - Haberler
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Bitlisli 4 sporcu Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda dereceye girdi

AA, Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlisli 4 sporcu Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda dereceye girdi

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 18-27 Ocak'ta Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Bitlisli 4 sporcu dereceye girdi.

ORDU (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 18-27 Ocak'ta Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Bitlisli 4 sporcu dereceye girdi.

Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 15 Bitlisli sporu katıldı.

Sporculardan Hasan Eripek ile Seyit Ali Arıcı Türkiye şampiyonu, Mustafa Kurt 2'nci, Gamze Korkmaz ise 3'üncü oldu.

Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, yaptığı açıklamada, başarılarından dolayı antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Turnuvaya 15 sporcunun katıldığını ifade eden Ak, 4 sporcunun dereceye girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Kick Boks, Türkiye, Ocak, Ordu, Güncel, Haber

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