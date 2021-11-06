Bitlis Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi

BİTLİS (Habermetre) - Yeşilay'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) toplu açılış töreninde Bitlis YEDAM'ın da açılışı yapıldı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün de katıldığı Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene, Bitlis YEDAM'dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Yeşilay Cemiyeti Başkanı Serdar Yazar ve yönetim kurulu üyeleri, YEDAM personeli ve il protokolü katılım sağladı. Açılışların ardından Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet veren YEDAM'ların toplam sayısı 104'e ulaştı.

YEDAM'ın Bitlis'te hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Bitlis Şube Başkanı Av. Serdar YAZAR şunları ifade etti:

"Yeşilay, YEDAM'lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye'nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün. Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sağlıyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Bu açılış töreninin Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Açılış töreni sonrası Yeşilay Danışmanlık Merkezini gezen Vali Çağatay, YEDAM'ın ilimizde yürüttüğü zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki çalışmaları hakkında Yeşilay Cemiyeti Bitlis Şube Başkanı Av. Serdar Yazar'dan ve YEDAM personelinden bilgiler aldı, çalışmalarında başarılar diledi. Yeşilay Cemiyeti Bitlis Şube Başkanı Av. Serdar Yazar'da Vali Çağatay'a kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

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