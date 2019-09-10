Bitlis yeni bir görünüm kazanıyor

10.09.2019 15:40

Bitlis Belediyesi, mahalle ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehre modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için kilit parke taşı döşeme ve alt yapı çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Tanğlay, kentte yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern bir üst yapıya sahip olmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Belirlenen program çerçevesinde Atatürk Mahallesi 1120 ve Hasan Tahsin Özdemir Sokak'ta kilit parke taşı döşemelerine başladıklarını aktaran Tanğlay, çalışmaların tamamlanmasıyla kentin modern bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tanğlay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA