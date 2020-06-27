BİTLİS Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BİTLİS Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı

Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladıKORONAVİRÜS salgınını nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Bitlisli yelkenciler, normalleşme süreciyle birlikte Van Gölü'nde çalışmalara başladı.

27.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:37

Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı

KORONAVİRÜS salgınını nedeniyle uzun süre antrenman yapamayan Bitlisli yelkenciler, normalleşme süreciyle birlikte Van Gölü'nde çalışmalara başladı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, Çeşme'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü'ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcular, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapıyor. Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.

Pandemiden dolayı göle geç çıktıklarını belirten Yelken Antrenörü Kazım Yurtada şunları söyledi:

'Bitlis Yelken Kulübü olarak pandemiden dolayı uzun bir zaman maalesef göle çıkamadık. Ama şimdi normalleşmeden dolayı yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Bitlis Gençlik Kulübümüzde 8-15 yaş grubu 15 tane optimus sporcumuz var. Bunun dışında ise lazer sınıfında ise 5-6 sporcumuz var. Ama maalesef teklerimiz yeterli değildir. İdmanlara başladık Türkiye şampiyonlarına hazırlanıyoruz. İnşallah Bitlis olarak orada iyi bir derece alıp döneceğiz.ö

Poyrazdan esen rüzgardan dolayı Van Gölü'nün yelken sporuna gayet müsait olduğunu ifade eden Yurtada, 'Van Gölü yelkene çok müsait bir göl rüzgarımız her zaman vardır. Poyrazdan iyi bir rüzgar eser. Bitlis olarak Türkiye şampiyonasını veya daha büyük federasyon kupasını almak istedik. Ama tekne nakilleri çok külfetli olduğu için maalesef büyük bir yarışı buraya alamadık. Federasyon da burada çok büyük bir yarışı olmasını istiyor" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır 100'ün üzerinde yelken sporcusu yetiştirdiğini belirten Antrenör Kazım Yurtada, '20 sene önce bu işe başladık. Gerçekten gençlik spor eliyle belli bir yere geldik. Ben Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde devlet memuruyum. Aynı zamanda ikinci kademe yelken antrenörüyüm. Bana 7-8 yaşlarında gelen çocuklar bugün üniversite okuyor. Mezun olan öğrencilerim var ve 100'ün üzerinde sporcu yetiştirmişliğim var. Eskiden GAP yarışları vardı. Biz de Bitlis olarak bu yarışlarda sürekli derece alırdıkö dedi.

BİTLİS Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Volkan Bozkır Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sibel Can Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: BİTLİS Yelkenciler Van Gölü'nde antrenmana başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 15:38:01. #1.15#
title