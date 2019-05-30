BİTLİS VEDAŞ EKİPLERİNE HER YER İFTAR SOFRASI

BİTLİS'teki Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, Ramazan ayında bazen dere kenarında bazen de dağ başında iftar açıyor. Bitlis ve çevresinde 165 personel ve 25 araçla arızalara müdahale eden VEDAŞ arıza ekibi, vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak için bazen elektrik direklerinin tepesinde bazen de bir kırsalda günü tamamlıyor. Ramazan ayında da çalışmalarını özveriyle sürdüren ekip, oruçlarını ise çalışma alanında açmak zorunda kalıyor. Elektrik ve Bakım Mühendisi Samet Tan, yanlarında getirdikleri kumanyayla oruçlarını ezanla sahada açtıklarını söyledi. Bazen dere kenarında bazen de dağ başında iftar açtıklarını anlatan Tan, Gece gündüz ve akşam olmak üzere üç vardiye çalışıyoruz. Bizim için bayram, ramazan fark etmiyor. Ne zaman bir arıza ihbarı gelse oradayız. Arızalara müdahale ederken, bazen iftarımızı da orada açmak zorunda kalıyoruz. Bulunduğumuz yerlerde vatandaşlar da bizlere yardımcı oluyor. Bugün de iftarımızı ekmek, domates ve peynirle açtık. Allaha şükürler olsun biz bundan gocunmuyoruz. Bizler için sahur, iftar da fark etmiyor dedi.

Kaynak: DHA