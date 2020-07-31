BİTLİS VEDAŞ ekibi, Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı
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BİTLİS VEDAŞ ekibi, Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı

VEDAŞ ekibi, Kurban Bayramı'nda da mesai yaptıVAN, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde, 2 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, tüketicilerine iyi hizmet vermek için Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı.

31.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:22

VEDAŞ ekibi, Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı

VAN, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde, 2 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, tüketicilerine iyi hizmet vermek için Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı.

Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, Kurban Bayramı süresince de kentte yaşanabilecek enerji aksamalarına karşı yoğun bir çalışma yürütüyor. İhbar üzerine enerjisi kesilen yerleşim yerlerinde giderek hummalı çalışmalar yapan ekipler, enerji nakil hatlarında meydana gelen arazayı gidererek, enerji verilmesini sağlıyor.

VEDAŞ arıza ekibinden Serkan Erkan, elektrik kesintisi alır almaz harekete geçtiklerini belirterek,Vatandaşlarımızın Kurban Bayramında enerjisiz kalmamasi için 724 mesai yapıyoruz. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Vatandaşlarımızın bayram süresince sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Arıza yerine geldiğimizde kopukların olduğunu gördük. Onarımını yaptık. Şu an enerjisiz kalan köye enerji verdik dedi.

BİTLİS VEDAŞ ekibi, Kurban Bayramı'nda da mesai yaptı

Kaynak: DHA

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