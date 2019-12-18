Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)

18.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:54

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonuna ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda, dağlık arazide operasyona çıkan komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı taramasında bulunduğu ve her taşın altını didik didik aradıkları görüldü.

Kaynak: DHA