Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)
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Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYORİçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonuna ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı.

18.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:54
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)

HER TAŞIN ALTINA BAKILIYOR

, ve 'te başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonuna ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda, dağlık arazide operasyona çıkan komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı taramasında bulunduğu ve her taşın altını didik didik aradıkları görüldü.


Kaynak: DHA
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