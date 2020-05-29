Bitlis ve Muş'ta vatandaşlar açık alanlarda cuma namazı kıldı
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Bitlis ve Muş'ta vatandaşlar açık alanlarda cuma namazı kıldı

Bitlis ve Muş ilçelerinde açık alanlarda cuma namazı kılındı.

Bitlis ve Muş'ta vatandaşlar açık alanlarda cuma namazı kıldı
29.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:14

Bitlis ve Muş ilçelerinde açık alanlarda cuma namazı kılındı.

Hizan ilçesinde cuma namazı için vatandaşlar cami avlularını doldurdu. Maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde de vatandaşlar stadyumda cuma namazı için saf tuttu.

Belediye ekipleri tarafından sosyal mesafe kuralını gösteren bantların yapıştırıldığı alana seccadelerini seren vatandaşlar, cuma namazı kılarak dua etti.

Malazgirt ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı cuma namazı için hazır getirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekipleri tarafından ateş kontrolü yapılan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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