Bitlis ve Muş'ta sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı Bitlis ve Muş il merkezleri ile ilçelerinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.

Bitlis ve Muş il merkezleri ile ilçelerinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor. PTT'de sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk kuvvetlerince, hak sahiplerine evlerinde yapılmaya başlandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde PTT personeli ile polisler, sağanağa rağmen mahalleleri gezerek 1500 kişiye sosyal yardım ödemelerini yaptı. Ekipler, dolaştıkları mahallelerde halkı evlerinden çıkmamaları konusunda da uyardı. Kent sakinlerinden Sadullah İtmeç, evlerinde yaşlı bireylerin bulunduğunu belirterek, "PTT'ye gidip para çekemiyorduk. Ekipler, eve getirip teslim ettiler. Allah razı olsun." dedi. Muş Muş'ta da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerdeki köylere giderek vatandaşlara sosyal yardım ödemelerini yapmaya başladı. Sosyal yardım ödemeleri kapsamında köy köy dolaşan jandarma ekipleri, imza karşılığında vatandaşlara paralarını teslim etti. Vatandaşların taleplerini de not alan ekipler, dışarı çıkılmaması için uyarılarda bulundu. Kaynak: AA