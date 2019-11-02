02.11.2019 11:08

Bitlis ve Muş'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Bitlis'te gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle Bitlis -Tatvan kara yolu beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Ahlat ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü ilçede, yağış aralıklarla devam ediyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar iş yeri ve evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Kaynak: AA